UTYABSWAP (UTYAB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00493367$ 0.00493367 $ 0.00493367 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) +3.08% Perubahan Harga (7D) -43.20% Perubahan Harga (7D) -43.20%

UTYABSWAP (UTYAB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UTYAB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UTYAB sepanjang masa ialah $ 0.00493367, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UTYAB telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +3.08% dalam 24 jam dan -43.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UTYABSWAP (UTYAB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 53.49K$ 53.49K $ 53.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 53.49K$ 53.49K $ 53.49K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa UTYABSWAP ialah $ 53.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UTYAB ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.49K.