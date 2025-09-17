uwu (UWU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00260909$ 0.00260909 $ 0.00260909 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.02% Perubahan Harga (7D) +3.45% Perubahan Harga (7D) +3.45%

uwu (UWU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UWU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UWU sepanjang masa ialah $ 0.00260909, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UWU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.02% dalam 24 jam dan +3.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

uwu (UWU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Bekalan Peredaran 996.69M 996.69M 996.69M Jumlah Bekalan 996,694,434.0823777 996,694,434.0823777 996,694,434.0823777

Had Pasaran semasa uwu ialah $ 9.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UWU ialah 996.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996694434.0823777. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.91K.