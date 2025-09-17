UwU Lend (UWU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 380.72$ 380.72 $ 380.72 Harga Terendah $ 0.00373277$ 0.00373277 $ 0.00373277 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +2.54% Perubahan Harga (7D) +2.54%

UwU Lend (UWU) harga masa nyata ialah $0.00856342. Sepanjang 24 jam yang lalu, UWU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UWU sepanjang masa ialah $ 380.72, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00373277.

Dari segi prestasi jangka pendek, UWU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UwU Lend (UWU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.26K$ 94.26K $ 94.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 137.02K$ 137.02K $ 137.02K Bekalan Peredaran 11.01M 11.01M 11.01M Jumlah Bekalan 16,000,000.0 16,000,000.0 16,000,000.0

Had Pasaran semasa UwU Lend ialah $ 94.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UWU ialah 11.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 16000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 137.02K.