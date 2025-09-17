Lagi Mengenai UWU

UwU Lend Logo

UwU Lend Harga (UWU)

Tidak tersenarai

1 UWU ke USD Harga Langsung:

$0.00856342
0.00%1D
USD
UwU Lend (UWU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:55:38 (UTC+8)

UwU Lend (UWU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 380.72
$ 0.00373277
--

--

+2.54%

+2.54%

UwU Lend (UWU) harga masa nyata ialah $0.00856342. Sepanjang 24 jam yang lalu, UWU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UWU sepanjang masa ialah $ 380.72, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00373277.

Dari segi prestasi jangka pendek, UWU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UwU Lend (UWU) Maklumat Pasaran

$ 94.26K
--
$ 137.02K
11.01M
16,000,000.0
Had Pasaran semasa UwU Lend ialah $ 94.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UWU ialah 11.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 16000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 137.02K.

UwU Lend (UWU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga UwU Lend kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga UwU Lend kepada USD adalah $ +0.0025391276.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga UwU Lend kepada USD adalah $ +0.0037528563.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga UwU Lend kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0025391276+29.65%
60 Hari$ +0.0037528563+43.82%
90 Hari$ 0--

Apakah itu UwU Lend (UWU)

UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol.

UwU Lend Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai UwU Lend (UWU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset UwU Lend (UWU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk UwU Lend.

Semak UwU Lend ramalan harga sekarang!

UWU kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik UwU Lend (UWU)

Memahami tokenomik UwU Lend (UWU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UWU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UwU Lend (UWU)

Berapakah nilai UwU Lend (UWU) hari ini?
Harga langsung UWU dalam USD ialah 0.00856342 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UWU ke USD?
Harga semasa UWU ke USD ialah $ 0.00856342. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran UwU Lend?
Had pasaran untuk UWU ialah $ 94.26K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UWU?
Bekalan edaran UWU ialah 11.01M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UWU?
UWU mencapai harga ATH sebanyak 380.72 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UWU?
UWU melihat harga ATL sebanyak 0.00373277 USD.
Berapakah jumlah dagangan UWU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UWUialah -- USD.
Adakah UWU akan naik lebih tinggi tahun ini?
UWU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UWUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
UwU Lend (UWU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

