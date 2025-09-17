Apakah itu UX Chain (UX)

What is UX? UX is a cross chain DeFi hub that interconnects between blockchains. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of UX to access cross-chain leverage and liquidity. The UX Blockchain facilitates interoperability for a Tendermint Proof of Stake protocol with the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base layer protocols. As a Cosmos SDK blockchain, the UX Chain is interoperable with blockchains including Terra, Crypto.com, Binance Chain, Osmosis, Secret Network, and 30+ other chains, plus Ethereum, from Day 1. Why was UX created? UX was created to address three main issues that exist in DeFi: 1) Detached Yields 2) Concentrated Systematic Risks 3) Isolated Capital UX plans to break the inherent silos between blockchains by utilizing bridging solutions towards interconnecting blockchains and encouraging better capital efficiency. The eventual goals will be to enable interchain lending and borrowing, multi-chain staking and delegations, plus cross chain defi rates. What is the native UX token? The native UX token is a Proof of Stake asset that can exist as a Cosmos SDK token and an ERC20 token on Ethereum. UX tokens are used to pay for network fees on the UX Chain, to provide Proof of Stake consensus to the UX network, and for protocol governance.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UX Chain (UX) Berapakah nilai UX Chain (UX) hari ini? Harga langsung UX dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa UX ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa UX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran UX Chain? Had pasaran untuk UX ialah $ 1.07M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran UX? Bekalan edaran UX ialah 4.43B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UX? UX mencapai harga ATH sebanyak 0.359554 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UX? UX melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan UX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UXialah -- USD . Adakah UX akan naik lebih tinggi tahun ini? UX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

