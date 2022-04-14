Tokenomik UX Chain (UX)
UX Chain (UX) Maklumat
What is UX?
UX is a cross chain DeFi hub that interconnects between blockchains.
As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of UX to access cross-chain leverage and liquidity. The UX Blockchain facilitates interoperability for a Tendermint Proof of Stake protocol with the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base layer protocols.
As a Cosmos SDK blockchain, the UX Chain is interoperable with blockchains including Terra, Crypto.com, Binance Chain, Osmosis, Secret Network, and 30+ other chains, plus Ethereum, from Day 1.
Why was UX created?
UX was created to address three main issues that exist in DeFi:
Detached Yields
Concentrated Systematic Risks
Isolated Capital
UX plans to break the inherent silos between blockchains by utilizing bridging solutions towards interconnecting blockchains and encouraging better capital efficiency. The eventual goals will be to enable interchain lending and borrowing, multi-chain staking and delegations, plus cross chain defi rates.
What is the native UX token?
The native UX token is a Proof of Stake asset that can exist as a Cosmos SDK token and an ERC20 token on Ethereum.
UX tokens are used to pay for network fees on the UX Chain, to provide Proof of Stake consensus to the UX network, and for protocol governance.
UX Chain (UX) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk UX Chain (UX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik UX Chain (UX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik UX Chain (UX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token UX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token UX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik UX, terokai UX harga langsung token!
