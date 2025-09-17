UXD Stablecoin (UXD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Rendah $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Sepanjang Masa $ 5.03$ 5.03 $ 5.03 Harga Terendah $ 0.052523$ 0.052523 $ 0.052523 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.05% Perubahan Harga (7D) -0.03% Perubahan Harga (7D) -0.03%

UXD Stablecoin (UXD) harga masa nyata ialah $1.001. Sepanjang 24 jam yang lalu, UXD didagangkan antara $ 1.0 rendah dan $ 1.001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UXD sepanjang masa ialah $ 5.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.052523.

Dari segi prestasi jangka pendek, UXD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan -0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UXD Stablecoin (UXD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 301.27K$ 301.27K $ 301.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.00M$ 9.00M $ 9.00M Bekalan Peredaran 301.11K 301.11K 301.11K Jumlah Bekalan 8,999,954.586342 8,999,954.586342 8,999,954.586342

Had Pasaran semasa UXD Stablecoin ialah $ 301.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UXD ialah 301.11K, dengan jumlah bekalan sebanyak 8999954.586342. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.00M.