V2EX Harga Hari Ini

Harga langsung V2EX (V2EX) hari ini ialah $ 0.00321955, dengan 1.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa V2EX kepada USD penukaran adalah $ 0.00321955 setiap V2EX.

V2EX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,237,499, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M V2EX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, V2EX didagangkan antara $ 0.00309997 (rendah) dan $ 0.00330647 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01572952, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00252121.

Dalam prestasi jangka pendek, V2EX dipindahkan -0.57% dalam sejam terakhir dan -44.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

V2EX (V2EX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,278.658801 999,999,278.658801 999,999,278.658801

Had Pasaran semasa V2EX ialah $ 3.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran V2EX ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999278.658801. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.24M.