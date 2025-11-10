VALA CAPITAL MARKETS Harga Hari Ini

Harga langsung VALA CAPITAL MARKETS (VCM) hari ini ialah $ 0.00005651, dengan 4.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VCM kepada USD penukaran adalah $ 0.00005651 setiap VCM.

VALA CAPITAL MARKETS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 452,062, dengan bekalan edaran sebanyak 8.00B VCM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VCM didagangkan antara $ 0.00005204 (rendah) dan $ 0.00006067 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00055171, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004721.

Dalam prestasi jangka pendek, VCM dipindahkan +1.64% dalam sejam terakhir dan -26.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 452.06K$ 452.06K $ 452.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 452.06K$ 452.06K $ 452.06K Bekalan Peredaran 8.00B 8.00B 8.00B Jumlah Bekalan 7,999,808,685.118291 7,999,808,685.118291 7,999,808,685.118291

Had Pasaran semasa VALA CAPITAL MARKETS ialah $ 452.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VCM ialah 8.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7999808685.118291. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 452.06K.