Valencia CF Fan Token Harga (VCF)
Harga langsung Valencia CF Fan Token (VCF) hari ini ialah $ 0.103297, dengan 2.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VCF kepada USD penukaran adalah $ 0.103297 setiap VCF.
Valencia CF Fan Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 681,681, dengan bekalan edaran sebanyak 6.60M VCF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VCF didagangkan antara $ 0.097566 (rendah) dan $ 0.106375 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.95, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.092859.
Dalam prestasi jangka pendek, VCF dipindahkan -0.68% dalam sejam terakhir dan -2.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Valencia CF Fan Token ialah $ 681.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VCF ialah 6.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.03M.
-0.68%
+2.35%
-2.47%
-2.47%
Pada hari ini, perubahan harga Valencia CF Fan Token kepada USD adalah $ +0.00237044.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Valencia CF Fan Token kepada USD adalah $ -0.0230851027.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Valencia CF Fan Token kepada USD adalah $ -0.0333837517.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Valencia CF Fan Token kepada USD adalah $ -0.06338297727315234.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00237044
|+2.35%
|30 Hari
|$ -0.0230851027
|-22.34%
|60 Hari
|$ -0.0333837517
|-32.31%
|90 Hari
|$ -0.06338297727315234
|-38.02%
Pada tahun 2040, harga Valencia CF Fan Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.
Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
