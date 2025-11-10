Valencia CF Fan Token Harga Hari Ini

Harga langsung Valencia CF Fan Token (VCF) hari ini ialah $ 0.103297, dengan 2.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VCF kepada USD penukaran adalah $ 0.103297 setiap VCF.

Valencia CF Fan Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 681,681, dengan bekalan edaran sebanyak 6.60M VCF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VCF didagangkan antara $ 0.097566 (rendah) dan $ 0.106375 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.95, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.092859.

Dalam prestasi jangka pendek, VCF dipindahkan -0.68% dalam sejam terakhir dan -2.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Valencia CF Fan Token (VCF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 681.68K$ 681.68K $ 681.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Bekalan Peredaran 6.60M 6.60M 6.60M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

