Valencia CF Fan Token (VCF) Maklumat
The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.
Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
Tokenomik Valencia CF Fan Token (VCF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Valencia CF Fan Token (VCF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token VCF yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token VCF yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik VCF, terokai VCF harga langsung token!
VCF Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju VCF? Halaman ramalan harga VCF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
