Valentine Grok Companion Harga Hari Ini

Harga langsung Valentine Grok Companion (VALENTINE) hari ini ialah --, dengan 11.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VALENTINE kepada USD penukaran adalah -- setiap VALENTINE.

Valentine Grok Companion kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 144,958, dengan bekalan edaran sebanyak 999.81M VALENTINE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VALENTINE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01498443, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VALENTINE dipindahkan +1.40% dalam sejam terakhir dan -0.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 144.96K$ 144.96K $ 144.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 144.96K$ 144.96K $ 144.96K Bekalan Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Jumlah Bekalan 999,814,367.710875 999,814,367.710875 999,814,367.710875

Had Pasaran semasa Valentine Grok Companion ialah $ 144.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VALENTINE ialah 999.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999814367.710875. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 144.96K.