Validity (VAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.696965 $ 0.696965 $ 0.696965 24J Rendah $ 0.752417 $ 0.752417 $ 0.752417 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.696965$ 0.696965 $ 0.696965 24J Tinggi $ 0.752417$ 0.752417 $ 0.752417 Sepanjang Masa $ 19.02$ 19.02 $ 19.02 Harga Terendah $ 0.00783037$ 0.00783037 $ 0.00783037 Perubahan Harga (1J) -0.48% Perubahan Harga (1D) +2.76% Perubahan Harga (7D) +3.24% Perubahan Harga (7D) +3.24%

Validity (VAL) harga masa nyata ialah $0.736854. Sepanjang 24 jam yang lalu, VAL didagangkan antara $ 0.696965 rendah dan $ 0.752417 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VAL sepanjang masa ialah $ 19.02, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00783037.

Dari segi prestasi jangka pendek, VAL telah berubah sebanyak -0.48% sejak sejam yang lalu, +2.76% dalam 24 jam dan +3.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Validity (VAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.63M$ 6.63M $ 6.63M Bekalan Peredaran 5.43M 5.43M 5.43M Jumlah Bekalan 9,000,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0

Had Pasaran semasa Validity ialah $ 4.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VAL ialah 5.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.63M.