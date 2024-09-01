Tokenomik Valinity (VY)
Valinity (VY) Maklumat
Valinity is a decentralized ecosystem designed to acquire the world's strongest tokenized assets Bitcoin Ethereum & Gold to back and enhance the growth of its token VY. By holding Valinity you tap into the growth of Bitcoin and Ethereum, combined with the stability and security of Gold.
Every transaction within the Valinity ecosystem—whether from interest from loans, transaction fees, or token sales—is automatically reinvested into acquiring more assets. This continuous cycle of reinvestment strengthens VY, allowing it to consistently outperform the market and outpace Bitcoin, Ethereum, and Gold price performance.
By using VY as collateral, you can receive loans in either Bitcoin, Ethereum, or Gold. As Valinity grows, you can continuously refinance your loans, securing liquidity while holding onto your VY . During market volatility, you have the flexibility to repay loans with depreciated assets and take out new loans in higher appreciated assets. For example you can use VY to take out a loan in Gold. When Bitcoin Soars you easily switch—repaying the Gold loan and unlocking Bitcoin at its peak, securing liquidity. Later, when Bitcoin drops in value, you repay the loan at a lower price, freeing up VY to take out a new loan in Gold, generating even more liquidity.
Valinity gives you the power to turn market swings into liquidity opportunities, all while keeping your VY—which continues to appreciate.
Valinity (VY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Valinity (VY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Valinity (VY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Valinity (VY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token VY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token VY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik VY, terokai VY harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.