Harga langsung ValleyDAO (GROW) hari ini ialah $ 0.331762, dengan 2.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GROW kepada USD penukaran adalah $ 0.331762 setiap GROW.

ValleyDAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,669,033, dengan bekalan edaran sebanyak 11.06M GROW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GROW didagangkan antara $ 0.318885 (rendah) dan $ 0.334905 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.42, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.152417.

Dalam prestasi jangka pendek, GROW dipindahkan -0.52% dalam sejam terakhir dan -10.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ValleyDAO (GROW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.67M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.97M Bekalan Peredaran 11.06M Jumlah Bekalan 30,050,000.0

Had Pasaran semasa ValleyDAO ialah $ 3.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GROW ialah 11.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 30050000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.97M.