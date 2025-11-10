VALOR Harga Hari Ini

Harga langsung VALOR (VALOR) hari ini ialah $ 0.00834689, dengan 13.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VALOR kepada USD penukaran adalah $ 0.00834689 setiap VALOR.

VALOR kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,266,170, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M VALOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VALOR didagangkan antara $ 0.00642302 (rendah) dan $ 0.00869433 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01499322, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00356488.

Dalam prestasi jangka pendek, VALOR dipindahkan -0.69% dalam sejam terakhir dan -28.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VALOR (VALOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,997,250.298046 999,997,250.298046 999,997,250.298046

Had Pasaran semasa VALOR ialah $ 8.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --.