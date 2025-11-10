BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga VALOR langsung hari ini ialah 0.00834689 USD.VALOR modal pasaran ialah 8,266,170 USD. Jejaki masa nyata VALOR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai VALOR

Maklumat Harga VALOR

Apakah VALOR

Laman Web Rasmi VALOR

Tokenomik VALOR

Ramalan Harga VALOR

VALOR Harga (VALOR)

1 VALOR ke USD Harga Langsung:

$0.00834689
$0.00834689
+13.50%1D
USD
VALOR (VALOR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:58:17 (UTC+8)

VALOR Harga Hari Ini

Harga langsung VALOR (VALOR) hari ini ialah $ 0.00834689, dengan 13.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VALOR kepada USD penukaran adalah $ 0.00834689 setiap VALOR.

VALOR kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,266,170, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M VALOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VALOR didagangkan antara $ 0.00642302 (rendah) dan $ 0.00869433 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01499322, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00356488.

Dalam prestasi jangka pendek, VALOR dipindahkan -0.69% dalam sejam terakhir dan -28.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VALOR (VALOR) Maklumat Pasaran

$ 8.27M
$ 8.27M

--
--

$ 8.27M
$ 8.27M

1000.00M
1000.00M

999,997,250.298046
999,997,250.298046

Had Pasaran semasa VALOR ialah $ 8.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VALOR ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997250.298046. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.27M.

VALOR Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00642302
$ 0.00642302
24J Rendah
$ 0.00869433
$ 0.00869433
24J Tinggi

$ 0.00642302
$ 0.00642302

$ 0.00869433
$ 0.00869433

$ 0.01499322
$ 0.01499322

$ 0.00356488
$ 0.00356488

-0.69%

+13.51%

-28.81%

-28.81%

VALOR (VALOR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga VALOR kepada USD adalah $ +0.00099353.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga VALOR kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga VALOR kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga VALOR kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00099353+13.51%
30 Hari$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk VALOR

VALOR (VALOR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VALOR pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
VALOR (VALOR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga VALOR berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga VALOR yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk VALOR ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik VALOR Ramalan Harga.

Apakah itu VALOR (VALOR)

A Solana-based token symbolizing strength, freedom, and conviction in the next era of decentralized finance.

VALOR (VALOR) is a Solana-based crypto asset inspired by the ideals of strength and freedom. Built for a community of visionaries and builders, VALOR aims to represent conviction and resilience within the decentralized ecosystem. Launching through America Launchpad, the project focuses on transparent distribution, fast transactions, and strong community engagement. It embodies a return to foundational values — integrity, innovation, and collective empowerment — driving forward a new wave of crypto participation.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

VALOR (VALOR) Sumber

Laman Web Rasmi

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04368

$0.1111

$0.0855

$0.000003800

$0.013802

$0.1111

$0.0000001650

