Tokenomik VALOR (VALOR)
VALOR (VALOR) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk VALOR (VALOR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
VALOR (VALOR) Maklumat
A Solana-based token symbolizing strength, freedom, and conviction in the next era of decentralized finance.
VALOR (VALOR) is a Solana-based crypto asset inspired by the ideals of strength and freedom. Built for a community of visionaries and builders, VALOR aims to represent conviction and resilience within the decentralized ecosystem. Launching through America Launchpad, the project focuses on transparent distribution, fast transactions, and strong community engagement. It embodies a return to foundational values — integrity, innovation, and collective empowerment — driving forward a new wave of crypto participation.
Tokenomik VALOR (VALOR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik VALOR (VALOR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token VALOR yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token VALOR yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik VALOR, terokai VALOR harga langsung token!
VALOR Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju VALOR? Halaman ramalan harga VALOR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
