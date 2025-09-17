Lagi Mengenai VALUE

Value DeFi Logo

Value DeFi Harga (VALUE)

Tidak tersenarai

1 VALUE ke USD Harga Langsung:

$0.02300081
$0.02300081$0.02300081
-0.50%1D
USD
Value DeFi (VALUE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:50:31 (UTC+8)

Value DeFi (VALUE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02223855
24J Rendah
$ 0.02347968
24J Tinggi

$ 0.02223855
$ 0.02347968
$ 46.9
$ 0.00704948
-0.99%

-0.51%

+24.64%

+24.64%

Value DeFi (VALUE) harga masa nyata ialah $0.02300081. Sepanjang 24 jam yang lalu, VALUE didagangkan antara $ 0.02223855 rendah dan $ 0.02347968 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VALUE sepanjang masa ialah $ 46.9, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00704948.

Dari segi prestasi jangka pendek, VALUE telah berubah sebanyak -0.99% sejak sejam yang lalu, -0.51% dalam 24 jam dan +24.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Value DeFi (VALUE) Maklumat Pasaran

$ 108.79K
--
$ 108.88K
4.73M
4,733,844.330856845
Had Pasaran semasa Value DeFi ialah $ 108.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VALUE ialah 4.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4733844.330856845. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 108.88K.

Value DeFi (VALUE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Value DeFi kepada USD adalah $ -0.00011827112675461.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Value DeFi kepada USD adalah $ -0.0007467948.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Value DeFi kepada USD adalah $ +0.0011667735.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Value DeFi kepada USD adalah $ -0.000346020193961624.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00011827112675461-0.51%
30 Hari$ -0.0007467948-3.24%
60 Hari$ +0.0011667735+5.07%
90 Hari$ -0.000346020193961624-1.48%

Apakah itu Value DeFi (VALUE)

The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.

Value DeFi (VALUE) Sumber

Laman Web Rasmi

Value DeFi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Value DeFi (VALUE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Value DeFi (VALUE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Value DeFi.

Semak Value DeFi ramalan harga sekarang!

VALUE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Value DeFi (VALUE)

Memahami tokenomik Value DeFi (VALUE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VALUE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Value DeFi (VALUE)

Berapakah nilai Value DeFi (VALUE) hari ini?
Harga langsung VALUE dalam USD ialah 0.02300081 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VALUE ke USD?
Harga semasa VALUE ke USD ialah $ 0.02300081. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Value DeFi?
Had pasaran untuk VALUE ialah $ 108.79K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VALUE?
Bekalan edaran VALUE ialah 4.73M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VALUE?
VALUE mencapai harga ATH sebanyak 46.9 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VALUE?
VALUE melihat harga ATL sebanyak 0.00704948 USD.
Berapakah jumlah dagangan VALUE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VALUEialah -- USD.
Adakah VALUE akan naik lebih tinggi tahun ini?
VALUE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VALUEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.