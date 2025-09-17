Value DeFi (VALUE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02223855 $ 0.02223855 $ 0.02223855 24J Rendah $ 0.02347968 $ 0.02347968 $ 0.02347968 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02223855$ 0.02223855 $ 0.02223855 24J Tinggi $ 0.02347968$ 0.02347968 $ 0.02347968 Sepanjang Masa $ 46.9$ 46.9 $ 46.9 Harga Terendah $ 0.00704948$ 0.00704948 $ 0.00704948 Perubahan Harga (1J) -0.99% Perubahan Harga (1D) -0.51% Perubahan Harga (7D) +24.64% Perubahan Harga (7D) +24.64%

Value DeFi (VALUE) harga masa nyata ialah $0.02300081. Sepanjang 24 jam yang lalu, VALUE didagangkan antara $ 0.02223855 rendah dan $ 0.02347968 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VALUE sepanjang masa ialah $ 46.9, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00704948.

Dari segi prestasi jangka pendek, VALUE telah berubah sebanyak -0.99% sejak sejam yang lalu, -0.51% dalam 24 jam dan +24.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Value DeFi (VALUE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 108.79K$ 108.79K $ 108.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 108.88K$ 108.88K $ 108.88K Bekalan Peredaran 4.73M 4.73M 4.73M Jumlah Bekalan 4,733,844.330856845 4,733,844.330856845 4,733,844.330856845

Had Pasaran semasa Value DeFi ialah $ 108.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VALUE ialah 4.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4733844.330856845. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 108.88K.