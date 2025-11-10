Valyr Harga Hari Ini

Harga langsung Valyr (VALYR) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VALYR kepada USD penukaran adalah -- setiap VALYR.

Valyr kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,858.81, dengan bekalan edaran sebanyak 850.00M VALYR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VALYR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02134732, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VALYR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -18.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Valyr (VALYR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.48K$ 17.48K $ 17.48K Bekalan Peredaran 850.00M 850.00M 850.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Valyr ialah $ 14.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VALYR ialah 850.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.48K.