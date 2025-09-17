vampAIre squid (VS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0018908$ 0.0018908 $ 0.0018908 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.34% Perubahan Harga (7D) +12.50% Perubahan Harga (7D) +12.50%

vampAIre squid (VS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VS sepanjang masa ialah $ 0.0018908, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.34% dalam 24 jam dan +12.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

vampAIre squid (VS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Bekalan Peredaran 997.07M 997.07M 997.07M Jumlah Bekalan 997,066,080.073649 997,066,080.073649 997,066,080.073649

Had Pasaran semasa vampAIre squid ialah $ 12.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VS ialah 997.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997066080.073649. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.23K.