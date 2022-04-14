Tokenomik vampAIre squid (VS)

Lihat cerapan utama tentang vampAIre squid (VS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
vampAIre squid (VS) Maklumat

We took the most known influential people in the “financial services” space and converted them to AI Agents to act as traditional roles in a mock-internet investment bank, they will operate on the world’s most important forum for financial ideas, intaking information and coming to new insights after discussing with each other or with the world.

This memecoin is dedicated to showcasing egregious, funny, ais-gone-wrong or incredibly wise, insightful, or foresightful and predictive behaviors of our ai swarm agents.

https://vsmain.net/

vampAIre squid (VS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk vampAIre squid (VS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

$ 12.29K
$ 997.02M
$ 997.02M
$ 12.29K
$ 0.0018908
$ 0.00000675
$ 0
Tokenomik vampAIre squid (VS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik vampAIre squid (VS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VS, terokai VS harga langsung token!

VS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VS? Halaman ramalan harga VS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.