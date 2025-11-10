Vanguard xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Vanguard xStock (VTIX) hari ini ialah $ 329.71, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VTIX kepada USD penukaran adalah $ 329.71 setiap VTIX.

Vanguard xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 781,190, dengan bekalan edaran sebanyak 2.37K VTIX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VTIX didagangkan antara $ 329.64 (rendah) dan $ 329.83 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 339.15, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 304.19.

Dalam prestasi jangka pendek, VTIX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -1.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vanguard xStock (VTIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 781.19K$ 781.19K $ 781.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.13M$ 8.13M $ 8.13M Bekalan Peredaran 2.37K 2.37K 2.37K Jumlah Bekalan 24,653.31184852195 24,653.31184852195 24,653.31184852195

Had Pasaran semasa Vanguard xStock ialah $ 781.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VTIX ialah 2.37K, dengan jumlah bekalan sebanyak 24653.31184852195. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.13M.