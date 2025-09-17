Vanity (VNTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.40% Perubahan Harga (7D) +4.57% Perubahan Harga (7D) +4.57%

Vanity (VNTY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VNTY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VNTY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VNTY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.40% dalam 24 jam dan +4.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vanity (VNTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.24K$ 13.24K $ 13.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.24K$ 13.24K $ 13.24K Bekalan Peredaran 999.43M 999.43M 999.43M Jumlah Bekalan 999,431,568.121009 999,431,568.121009 999,431,568.121009

Had Pasaran semasa Vanity ialah $ 13.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VNTY ialah 999.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999431568.121009. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.24K.