Vantum Harga Hari Ini

Harga langsung Vantum (VANTUM) hari ini ialah $ 0.0000056, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VANTUM kepada USD penukaran adalah $ 0.0000056 setiap VANTUM.

Vantum kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,551.87, dengan bekalan edaran sebanyak 990.76M VANTUM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VANTUM didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00077476, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000536.

Dalam prestasi jangka pendek, VANTUM dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -19.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vantum (VANTUM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Bekalan Peredaran 990.76M 990.76M 990.76M Jumlah Bekalan 990,761,227.195634 990,761,227.195634 990,761,227.195634

