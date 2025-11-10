Tokenomik Vantum (VANTUM)

Tokenomik Vantum (VANTUM)

Lihat cerapan utama tentang Vantum (VANTUM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Vantum (VANTUM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Vantum (VANTUM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.55K
Jumlah Bekalan:
$ 990.76M
Bekalan Edaran:
$ 990.76M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.55K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Vantum (VANTUM) Maklumat

Vantum is a decentralized privacy protocol built on the Solana blockchain. It enables users to perform stealth transactions, private swaps, and AI-audited interactions without ever requiring KYC or leaving a public footprint. The core philosophy behind Vantum is simple: Privacy should be the default, not an afterthought. The $VANTUM token is designed to align incentives across the ecosystem while maintaining a sustainable economic model. With a fixed supply and community-first approach, $VANTUM serves as both a utility token and a governance mechanism for the Vantum privacy protocol.

Laman Web Rasmi:
https://vantum.app/

Tokenomik Vantum (VANTUM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Vantum (VANTUM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VANTUM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VANTUM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VANTUM, terokai VANTUM harga langsung token!

VANTUM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VANTUM? Halaman ramalan harga VANTUM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

