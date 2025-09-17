Vapor (VAPOR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.160208$ 0.160208 $ 0.160208 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -9.70% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +37.22% Perubahan Harga (7D) +37.22%

Vapor (VAPOR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VAPOR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VAPOR sepanjang masa ialah $ 0.160208, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VAPOR telah berubah sebanyak -9.70% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +37.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vapor (VAPOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 370.92K$ 370.92K $ 370.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 370.92K$ 370.92K $ 370.92K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,001,932,831.0 1,001,932,831.0 1,001,932,831.0

Had Pasaran semasa Vapor ialah $ 370.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VAPOR ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1001932831.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 370.92K.