Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.04510574 24J Tinggi $ 0.04679799 Sepanjang Masa $ 2.68 Harga Terendah $ 0.04510574 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) -3.20% Perubahan Harga (7D) -32.84%

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) harga masa nyata ialah $0.045201. Sepanjang 24 jam yang lalu, VASCO didagangkan antara $ 0.04510574 rendah dan $ 0.04679799 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VASCO sepanjang masa ialah $ 2.68, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04510574.

Dari segi prestasi jangka pendek, VASCO telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, -3.20% dalam 24 jam dan -32.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 92.81K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 904.03K Bekalan Peredaran 2.05M Jumlah Bekalan 20,000,000.0

Had Pasaran semasa Vasco da Gama Fan Token ialah $ 92.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VASCO ialah 2.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 904.03K.