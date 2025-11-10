Vault Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Vault Finance (VFI) hari ini ialah $ 0.000015, dengan 3.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VFI kepada USD penukaran adalah $ 0.000015 setiap VFI.

Vault Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 46,492, dengan bekalan edaran sebanyak 3.10B VFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VFI didagangkan antara $ 0.00001418 (rendah) dan $ 0.00001512 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00017485, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001296.

Dalam prestasi jangka pendek, VFI dipindahkan +0.20% dalam sejam terakhir dan -9.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vault Finance (VFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.49K$ 46.49K $ 46.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 75.01K$ 75.01K $ 75.01K Bekalan Peredaran 3.10B 3.10B 3.10B Jumlah Bekalan 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

Had Pasaran semasa Vault Finance ialah $ 46.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VFI ialah 3.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4999863210.441463. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.01K.