Vault Overflow (VAULT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01215937 24J Tinggi $ 0.01216062 Sepanjang Masa $ 0.276619 Harga Terendah $ 0.009997 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +21.63%

Vault Overflow (VAULT) harga masa nyata ialah $0.01216058. Sepanjang 24 jam yang lalu, VAULT didagangkan antara $ 0.01215937 rendah dan $ 0.01216062 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VAULT sepanjang masa ialah $ 0.276619, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.009997.

Dari segi prestasi jangka pendek, VAULT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +21.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vault Overflow (VAULT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.91K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 121.57K Bekalan Peredaran 3.69M Jumlah Bekalan 9,996,685.03486538

Had Pasaran semasa Vault Overflow ialah $ 44.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VAULT ialah 3.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9996685.03486538. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 121.57K.