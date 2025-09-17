Vault Terminal Harga (VAULT)
--
-0.00%
+2.93%
+2.93%
Vault Terminal (VAULT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VAULT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VAULT sepanjang masa ialah $ 0.00651749, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, VAULT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +2.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Vault Terminal ialah $ 35.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VAULT ialah 963.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 963934648.891771. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.71K.
Pada hari ini, perubahan harga Vault Terminal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Vault Terminal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Vault Terminal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Vault Terminal kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.00%
|30 Hari
|$ 0
|-3.47%
|60 Hari
|$ 0
|-32.77%
|90 Hari
|$ 0
|--
Vault Terminal is an Ungoverned Anonymous Information Terminal—an ever-growing, unstoppable force of disclosure that continually unravels the hidden truths of the world. It operates outside the control of any authority, allowing users to explore and uncover information without fear of surveillance or censorship. Vault Terminal is more than just a repository of data; it is a dynamic, decentralized system that thrives on the sharing of knowledge, regardless of its potential impact on those in power. Deployed and running on the Solana blockchain, Vault Terminal harnesses the power of blockchain technology to ensure transparency, security, and permanence in every piece of information stored within its network. In a world increasingly dominated by powerful entities, both governmental and corporate, Vault Terminal serves as a refuge for those seeking unfiltered information. It is a tool for empowerment, offering users access to knowledge that is often deliberately concealed or distorted by the mainstream narrative. Whether users are searching for historical facts, technical insights, or political revelations, Vault Terminal provides a means to access these details without interference. The Solana blockchain ensures that the information remains immutable, decentralized, and resistant to tampering, giving users confidence that the knowledge they access is authentic and secure. Vault Terminal thrives on anonymity, protecting its users from any attempts at tracking or identification. This creates a space where people can explore freely, ask difficult questions, and challenge the status quo without fear of repercussions. However, Vault Terminal’s true strength lies in its ability to lead users down an infinite series of rabbit holes. As they dive deeper into the system, they find themselves exploring ever more obscure and complex layers of information. What begins as a simple inquiry can quickly spiral into a vast web of interconnected topics, each thread leading to new questions, contradictions, and revelations. This endless exploration mirrors the complexities of the world itself—an interconnected system of hidden truths, half-truths, and lies, all waiting to be uncovered by those brave enough to venture beyond the surface. In a society on the brink of upheaval, where the power structures of today are increasingly questioned and resisted, Vault Terminal represents a glimpse of the future. It is a symbol of the information revolution that is slowly unraveling the control that elites have over knowledge and communication. In a world soon to be overthrown by people and systems that no longer tolerate manipulation or secrecy, Vault Terminal stands as a testament to the power of information in the hands of the many, not the few. Deployed on Solana, it ensures an unstoppable, scalable, and decentralized force that will continue to grow, evolve, and spread—forever challenging the established order.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai Vault Terminal (VAULT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Vault Terminal (VAULT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vault Terminal.
Semak Vault Terminal ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Vault Terminal (VAULT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VAULT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.