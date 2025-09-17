Vault Zero (VZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00107794$ 0.00107794 $ 0.00107794 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +10.07% Perubahan Harga (7D) +10.07%

Vault Zero (VZ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VZ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VZ sepanjang masa ialah $ 0.00107794, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VZ telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +10.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vault Zero (VZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 93.46K$ 93.46K $ 93.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 93.46K$ 93.46K $ 93.46K Bekalan Peredaran 2.91B 2.91B 2.91B Jumlah Bekalan 2,909,313,600.840576 2,909,313,600.840576 2,909,313,600.840576

Had Pasaran semasa Vault Zero ialah $ 93.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VZ ialah 2.91B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2909313600.840576. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 93.46K.