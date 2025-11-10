Vaultec Harga Hari Ini

Harga langsung Vaultec (VLT) hari ini ialah $ 0.00006477, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VLT kepada USD penukaran adalah $ 0.00006477 setiap VLT.

Vaultec kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,476.63, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M VLT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VLT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00814746, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006471.

Dalam prestasi jangka pendek, VLT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.52% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vaultec (VLT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

