Vaultka (VKA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00603766 $ 0.00603766 $ 0.00603766 24J Rendah $ 0.00642687 $ 0.00642687 $ 0.00642687 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00603766$ 0.00603766 $ 0.00603766 24J Tinggi $ 0.00642687$ 0.00642687 $ 0.00642687 Sepanjang Masa $ 0.300445$ 0.300445 $ 0.300445 Harga Terendah $ 0.00548097$ 0.00548097 $ 0.00548097 Perubahan Harga (1J) -1.22% Perubahan Harga (1D) -5.48% Perubahan Harga (7D) -11.45% Perubahan Harga (7D) -11.45%

Vaultka (VKA) harga masa nyata ialah $0.00606206. Sepanjang 24 jam yang lalu, VKA didagangkan antara $ 0.00603766 rendah dan $ 0.00642687 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VKA sepanjang masa ialah $ 0.300445, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00548097.

Dari segi prestasi jangka pendek, VKA telah berubah sebanyak -1.22% sejak sejam yang lalu, -5.48% dalam 24 jam dan -11.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vaultka (VKA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 243.76K$ 243.76K $ 243.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 605.80K$ 605.80K $ 605.80K Bekalan Peredaran 40.24M 40.24M 40.24M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Vaultka ialah $ 243.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VKA ialah 40.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 605.80K.