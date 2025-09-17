VCGamers (VCG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00965546 $ 0.00965546 $ 0.00965546 24J Rendah $ 0.01065513 $ 0.01065513 $ 0.01065513 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00965546$ 0.00965546 $ 0.00965546 24J Tinggi $ 0.01065513$ 0.01065513 $ 0.01065513 Sepanjang Masa $ 0.19225$ 0.19225 $ 0.19225 Harga Terendah $ 0.0050598$ 0.0050598 $ 0.0050598 Perubahan Harga (1J) +4.82% Perubahan Harga (1D) +8.56% Perubahan Harga (7D) +6.92% Perubahan Harga (7D) +6.92%

VCGamers (VCG) harga masa nyata ialah $0.01052988. Sepanjang 24 jam yang lalu, VCG didagangkan antara $ 0.00965546 rendah dan $ 0.01065513 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VCG sepanjang masa ialah $ 0.19225, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0050598.

Dari segi prestasi jangka pendek, VCG telah berubah sebanyak +4.82% sejak sejam yang lalu, +8.56% dalam 24 jam dan +6.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VCGamers (VCG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa VCGamers ialah $ 1.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VCG ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.05M.