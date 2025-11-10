VCRED Harga Hari Ini

Harga langsung VCRED (VCRED) hari ini ialah $ 1.001, dengan 0.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VCRED kepada USD penukaran adalah $ 1.001 setiap VCRED.

VCRED kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,616,821, dengan bekalan edaran sebanyak 12.60M VCRED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VCRED didagangkan antara $ 0.997171 (rendah) dan $ 1.004 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.006, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.983628.

Dalam prestasi jangka pendek, VCRED dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan +0.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VCRED (VCRED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.62M$ 12.62M $ 12.62M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.00B$ 1.00B $ 1.00B Bekalan Peredaran 12.60M 12.60M 12.60M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa VCRED ialah $ 12.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VCRED ialah 12.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.00B.