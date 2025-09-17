Vector ETH (VETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 4,578.48$ 4,578.48 $ 4,578.48 Harga Terendah $ 737.87$ 737.87 $ 737.87 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.64% Perubahan Harga (7D) +5.64%

Vector ETH (VETH) harga masa nyata ialah $3,620.21. Sepanjang 24 jam yang lalu, VETH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VETH sepanjang masa ialah $ 4,578.48, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 737.87.

Dari segi prestasi jangka pendek, VETH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vector ETH (VETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 106.93K$ 106.93K $ 106.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 106.93K$ 106.93K $ 106.93K Bekalan Peredaran 29.54 29.54 29.54 Jumlah Bekalan 29.53610023555432 29.53610023555432 29.53610023555432

Had Pasaran semasa Vector ETH ialah $ 106.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VETH ialah 29.54, dengan jumlah bekalan sebanyak 29.53610023555432. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 106.93K.