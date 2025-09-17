Vector Finance (VTX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01489707 $ 0.01489707 $ 0.01489707 24J Rendah $ 0.01571702 $ 0.01571702 $ 0.01571702 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01489707$ 0.01489707 $ 0.01489707 24J Tinggi $ 0.01571702$ 0.01571702 $ 0.01571702 Sepanjang Masa $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 Harga Terendah $ 0.0060124$ 0.0060124 $ 0.0060124 Perubahan Harga (1J) +0.51% Perubahan Harga (1D) +4.77% Perubahan Harga (7D) +16.91% Perubahan Harga (7D) +16.91%

Vector Finance (VTX) harga masa nyata ialah $0.01575887. Sepanjang 24 jam yang lalu, VTX didagangkan antara $ 0.01489707 rendah dan $ 0.01571702 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VTX sepanjang masa ialah $ 1.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0060124.

Dari segi prestasi jangka pendek, VTX telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, +4.77% dalam 24 jam dan +16.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vector Finance (VTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 933.07K$ 933.07K $ 933.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 933.07K$ 933.07K $ 933.07K Bekalan Peredaran 59.21M 59.21M 59.21M Jumlah Bekalan 59,208,991.06246188 59,208,991.06246188 59,208,991.06246188

Had Pasaran semasa Vector Finance ialah $ 933.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VTX ialah 59.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 59208991.06246188. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 933.07K.