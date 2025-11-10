Vector Smart Gas Harga (VSG)
Harga langsung Vector Smart Gas (VSG) hari ini ialah $ 0.00010804, dengan 0.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VSG kepada USD penukaran adalah $ 0.00010804 setiap VSG.
Vector Smart Gas kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 696,870, dengan bekalan edaran sebanyak 6.46B VSG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VSG didagangkan antara $ 0.00010651 (rendah) dan $ 0.00010805 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00871514, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000024.
Dalam prestasi jangka pendek, VSG dipindahkan +0.29% dalam sejam terakhir dan +2.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Vector Smart Gas ialah $ 696.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VSG ialah 6.46B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6457246855.572091. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 696.87K.
+0.29%
+0.93%
+2.23%
+2.23%
Pada hari ini, perubahan harga Vector Smart Gas kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Vector Smart Gas kepada USD adalah $ -0.0000336736.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Vector Smart Gas kepada USD adalah $ -0.0000618699.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Vector Smart Gas kepada USD adalah $ -0.0001484669773909031.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.93%
|30 Hari
|$ -0.0000336736
|-31.16%
|60 Hari
|$ -0.0000618699
|-57.26%
|90 Hari
|$ -0.0001484669773909031
|-57.88%
Pada tahun 2040, harga Vector Smart Gas berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries.
At the core of the VSC ecosystem is Vector Smart Gas (VSG), the platform’s native gas token. Initially launched on the Ethereum blockchain, VSG has transitioned to VSC, supporting fast, low-cost transactions and smart contract execution. As the backbone of VSC’s decentralized network, VSG is critical in maintaining network security and driving the functionality of decentralized applications (dApps), DeFi protocols, and other blockchain innovations.
VSC stands apart with its focus on enterprise solutions and the deployment of decentralized physical infrastructure networks (DePIN). This positions VSC as a transformative platform for businesses seeking to tokenize assets, streamline operations, and leverage the power of blockchain technology to create transparent and secure financial systems.
Key features of Vector Smart Chain include: - Enterprise Solutions: VSC is designed to integrate with existing enterprise systems, offering scalable blockchain solutions tailored to the needs of modern businesses. - DePIN: Decentralized physical infrastructure networks provide a bridge between digital and physical assets, enabling real-world asset tokenization and enhancing supply chain transparency. - Real-World Asset (RWA) Integration: VSC facilitates the seamless tokenization and trade of real-world assets, unlocking new opportunities for industries ranging from real estate to commodities. - Developer-Friendly Ecosystem: VSC provides robust tools and support for developers to build innovative dApps and smart contracts, making it a go-to platform for blockchain development.
With a growing community and strong partnerships, Vector Smart Chain is poised to become a leader in the blockchain space, offering a secure and scalable foundation for the decentralized future.
