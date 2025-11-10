BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Vector Smart Gas langsung hari ini ialah 0.00010804 USD.VSG modal pasaran ialah 696,870 USD. Jejaki masa nyata VSG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Vector Smart Gas langsung hari ini ialah 0.00010804 USD.VSG modal pasaran ialah 696,870 USD. Jejaki masa nyata VSG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai VSG

Maklumat Harga VSG

Apakah VSG

Kertas putih VSG

Laman Web Rasmi VSG

Tokenomik VSG

Ramalan Harga VSG

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Vector Smart Gas Logo

Vector Smart Gas Harga (VSG)

Tidak tersenarai

1 VSG ke USD Harga Langsung:

$0.00010814
$0.00010814$0.00010814
+0.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Vector Smart Gas (VSG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:45:59 (UTC+8)

Vector Smart Gas Harga Hari Ini

Harga langsung Vector Smart Gas (VSG) hari ini ialah $ 0.00010804, dengan 0.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VSG kepada USD penukaran adalah $ 0.00010804 setiap VSG.

Vector Smart Gas kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 696,870, dengan bekalan edaran sebanyak 6.46B VSG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VSG didagangkan antara $ 0.00010651 (rendah) dan $ 0.00010805 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00871514, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000024.

Dalam prestasi jangka pendek, VSG dipindahkan +0.29% dalam sejam terakhir dan +2.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vector Smart Gas (VSG) Maklumat Pasaran

$ 696.87K
$ 696.87K$ 696.87K

--
----

$ 696.87K
$ 696.87K$ 696.87K

6.46B
6.46B 6.46B

6,457,246,855.572091
6,457,246,855.572091 6,457,246,855.572091

Had Pasaran semasa Vector Smart Gas ialah $ 696.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VSG ialah 6.46B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6457246855.572091. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 696.87K.

Vector Smart Gas Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00010651
$ 0.00010651$ 0.00010651
24J Rendah
$ 0.00010805
$ 0.00010805$ 0.00010805
24J Tinggi

$ 0.00010651
$ 0.00010651$ 0.00010651

$ 0.00010805
$ 0.00010805$ 0.00010805

$ 0.00871514
$ 0.00871514$ 0.00871514

$ 0.0000024
$ 0.0000024$ 0.0000024

+0.29%

+0.93%

+2.23%

+2.23%

Vector Smart Gas (VSG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Vector Smart Gas kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Vector Smart Gas kepada USD adalah $ -0.0000336736.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Vector Smart Gas kepada USD adalah $ -0.0000618699.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Vector Smart Gas kepada USD adalah $ -0.0001484669773909031.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.93%
30 Hari$ -0.0000336736-31.16%
60 Hari$ -0.0000618699-57.26%
90 Hari$ -0.0001484669773909031-57.88%

Ramalan Harga untuk Vector Smart Gas

Vector Smart Gas (VSG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VSG pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Vector Smart Gas (VSG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Vector Smart Gas berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Vector Smart Gas yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk VSG ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Vector Smart Gas Ramalan Harga.

Apakah itu Vector Smart Gas (VSG)

Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries.

At the core of the VSC ecosystem is Vector Smart Gas (VSG), the platform’s native gas token. Initially launched on the Ethereum blockchain, VSG has transitioned to VSC, supporting fast, low-cost transactions and smart contract execution. As the backbone of VSC’s decentralized network, VSG is critical in maintaining network security and driving the functionality of decentralized applications (dApps), DeFi protocols, and other blockchain innovations.

VSC stands apart with its focus on enterprise solutions and the deployment of decentralized physical infrastructure networks (DePIN). This positions VSC as a transformative platform for businesses seeking to tokenize assets, streamline operations, and leverage the power of blockchain technology to create transparent and secure financial systems.

Key features of Vector Smart Chain include: - Enterprise Solutions: VSC is designed to integrate with existing enterprise systems, offering scalable blockchain solutions tailored to the needs of modern businesses. - DePIN: Decentralized physical infrastructure networks provide a bridge between digital and physical assets, enabling real-world asset tokenization and enhancing supply chain transparency. - Real-World Asset (RWA) Integration: VSC facilitates the seamless tokenization and trade of real-world assets, unlocking new opportunities for industries ranging from real estate to commodities. - Developer-Friendly Ecosystem: VSC provides robust tools and support for developers to build innovative dApps and smart contracts, making it a go-to platform for blockchain development.

With a growing community and strong partnerships, Vector Smart Chain is poised to become a leader in the blockchain space, offering a secure and scalable foundation for the decentralized future.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Vector Smart Gas (VSG) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vector Smart Gas

Berapakah nilai 1 Vector Smart Gas pada tahun 2030?
Jika Vector Smart Gas berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Vector Smart Gas berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:45:59 (UTC+8)

Vector Smart Gas (VSG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Vector Smart Gas

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04420
$0.04420$0.04420

+121.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1197
$0.1197$0.1197

+26.00%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003899
$0.000003899$0.000003899

+49.96%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00427
$0.00427$0.00427

+42.33%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0499
$0.0499$0.0499

+24.75%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.012984
$0.012984$0.012984

+28.24%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1197
$0.1197$0.1197

+26.00%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.