Vector Smart Gas Harga Hari Ini

Harga langsung Vector Smart Gas (VSG) hari ini ialah $ 0.00010804, dengan 0.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VSG kepada USD penukaran adalah $ 0.00010804 setiap VSG.

Vector Smart Gas kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 696,870, dengan bekalan edaran sebanyak 6.46B VSG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VSG didagangkan antara $ 0.00010651 (rendah) dan $ 0.00010805 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00871514, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000024.

Dalam prestasi jangka pendek, VSG dipindahkan +0.29% dalam sejam terakhir dan +2.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vector Smart Gas (VSG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 696.87K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 696.87K Bekalan Peredaran 6.46B Jumlah Bekalan 6,457,246,855.572091

Had Pasaran semasa Vector Smart Gas ialah $ 696.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VSG ialah 6.46B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6457246855.572091. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 696.87K.