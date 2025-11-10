Tokenomik Vector Smart Gas (VSG)
Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries.
At the core of the VSC ecosystem is Vector Smart Gas (VSG), the platform’s native gas token. Initially launched on the Ethereum blockchain, VSG has transitioned to VSC, supporting fast, low-cost transactions and smart contract execution. As the backbone of VSC’s decentralized network, VSG is critical in maintaining network security and driving the functionality of decentralized applications (dApps), DeFi protocols, and other blockchain innovations.
VSC stands apart with its focus on enterprise solutions and the deployment of decentralized physical infrastructure networks (DePIN). This positions VSC as a transformative platform for businesses seeking to tokenize assets, streamline operations, and leverage the power of blockchain technology to create transparent and secure financial systems.
Key features of Vector Smart Chain include: - Enterprise Solutions: VSC is designed to integrate with existing enterprise systems, offering scalable blockchain solutions tailored to the needs of modern businesses. - DePIN: Decentralized physical infrastructure networks provide a bridge between digital and physical assets, enabling real-world asset tokenization and enhancing supply chain transparency. - Real-World Asset (RWA) Integration: VSC facilitates the seamless tokenization and trade of real-world assets, unlocking new opportunities for industries ranging from real estate to commodities. - Developer-Friendly Ecosystem: VSC provides robust tools and support for developers to build innovative dApps and smart contracts, making it a go-to platform for blockchain development.
With a growing community and strong partnerships, Vector Smart Chain is poised to become a leader in the blockchain space, offering a secure and scalable foundation for the decentralized future.
Tokenomik Vector Smart Gas (VSG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Vector Smart Gas (VSG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token VSG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token VSG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik VSG, terokai VSG harga langsung token!
VSG Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju VSG? Halaman ramalan harga VSG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
