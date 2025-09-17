veDAO (WEVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.404308$ 0.404308 $ 0.404308 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.53% Perubahan Harga (1D) -6.65% Perubahan Harga (7D) -6.75% Perubahan Harga (7D) -6.75%

veDAO (WEVE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WEVE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WEVE sepanjang masa ialah $ 0.404308, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WEVE telah berubah sebanyak -2.53% sejak sejam yang lalu, -6.65% dalam 24 jam dan -6.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

veDAO (WEVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.38K$ 12.38K $ 12.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K Bekalan Peredaran 297.51M 297.51M 297.51M Jumlah Bekalan 434,748,864.0 434,748,864.0 434,748,864.0

Had Pasaran semasa veDAO ialah $ 12.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WEVE ialah 297.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 434748864.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.10K.