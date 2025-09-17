VedoraAI (VED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.484201$ 0.484201 $ 0.484201 Harga Terendah $ 0.00602294$ 0.00602294 $ 0.00602294 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

VedoraAI (VED) harga masa nyata ialah $0.287026. Sepanjang 24 jam yang lalu, VED didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VED sepanjang masa ialah $ 0.484201, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00602294.

Dari segi prestasi jangka pendek, VED telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VedoraAI (VED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.67M$ 24.67M $ 24.67M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.70M$ 28.70M $ 28.70M Bekalan Peredaran 85.95M 85.95M 85.95M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa VedoraAI ialah $ 24.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VED ialah 85.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.70M.