Vega Protocol Logo

Vega Protocol Harga (VEGA)

Tidak tersenarai

1 VEGA ke USD Harga Langsung:

$0.00240547
-6.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Vega Protocol (VEGA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:51:15 (UTC+8)

Vega Protocol (VEGA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0023906
24J Rendah
$ 0.00257636
24J Tinggi

$ 0.0023906
$ 0.00257636
$ 23.93
$ 0.00104556
-0.75%

-6.42%

-5.13%

-5.13%

Vega Protocol (VEGA) harga masa nyata ialah $0.00240547. Sepanjang 24 jam yang lalu, VEGA didagangkan antara $ 0.0023906 rendah dan $ 0.00257636 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VEGA sepanjang masa ialah $ 23.93, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00104556.

Dari segi prestasi jangka pendek, VEGA telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, -6.42% dalam 24 jam dan -5.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vega Protocol (VEGA) Maklumat Pasaran

$ 149.63K
--
$ 156.75K
62.05M
64,999,723.0
Had Pasaran semasa Vega Protocol ialah $ 149.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VEGA ialah 62.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 64999723.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 156.75K.

Vega Protocol (VEGA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Vega Protocol kepada USD adalah $ -0.000165229796249834.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Vega Protocol kepada USD adalah $ -0.0002823831.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Vega Protocol kepada USD adalah $ +0.0007963601.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Vega Protocol kepada USD adalah $ +0.0010870040822669284.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000165229796249834-6.42%
30 Hari$ -0.0002823831-11.73%
60 Hari$ +0.0007963601+33.11%
90 Hari$ +0.0010870040822669284+82.44%

Apakah itu Vega Protocol (VEGA)

Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges.

Vega Protocol (VEGA) Sumber

Laman Web Rasmi

Vega Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Vega Protocol (VEGA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Vega Protocol (VEGA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vega Protocol.

Semak Vega Protocol ramalan harga sekarang!

VEGA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Vega Protocol (VEGA)

Memahami tokenomik Vega Protocol (VEGA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VEGA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vega Protocol (VEGA)

Berapakah nilai Vega Protocol (VEGA) hari ini?
Harga langsung VEGA dalam USD ialah 0.00240547 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VEGA ke USD?
Harga semasa VEGA ke USD ialah $ 0.00240547. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Vega Protocol?
Had pasaran untuk VEGA ialah $ 149.63K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VEGA?
Bekalan edaran VEGA ialah 62.05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VEGA?
VEGA mencapai harga ATH sebanyak 23.93 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VEGA?
VEGA melihat harga ATL sebanyak 0.00104556 USD.
Berapakah jumlah dagangan VEGA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VEGAialah -- USD.
Adakah VEGA akan naik lebih tinggi tahun ini?
VEGA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VEGAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:51:15 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.