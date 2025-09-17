Vega Protocol (VEGA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0023906 $ 0.0023906 $ 0.0023906 24J Rendah $ 0.00257636 $ 0.00257636 $ 0.00257636 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0023906$ 0.0023906 $ 0.0023906 24J Tinggi $ 0.00257636$ 0.00257636 $ 0.00257636 Sepanjang Masa $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Harga Terendah $ 0.00104556$ 0.00104556 $ 0.00104556 Perubahan Harga (1J) -0.75% Perubahan Harga (1D) -6.42% Perubahan Harga (7D) -5.13% Perubahan Harga (7D) -5.13%

Vega Protocol (VEGA) harga masa nyata ialah $0.00240547. Sepanjang 24 jam yang lalu, VEGA didagangkan antara $ 0.0023906 rendah dan $ 0.00257636 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VEGA sepanjang masa ialah $ 23.93, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00104556.

Dari segi prestasi jangka pendek, VEGA telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, -6.42% dalam 24 jam dan -5.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vega Protocol (VEGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 149.63K$ 149.63K $ 149.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 156.75K$ 156.75K $ 156.75K Bekalan Peredaran 62.05M 62.05M 62.05M Jumlah Bekalan 64,999,723.0 64,999,723.0 64,999,723.0

Had Pasaran semasa Vega Protocol ialah $ 149.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VEGA ialah 62.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 64999723.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 156.75K.