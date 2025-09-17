Vegas (VEGAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.164563 24J Tinggi $ 0.186088 Sepanjang Masa $ 1.15 Harga Terendah $ 0.0090571 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -9.42% Perubahan Harga (7D) -14.34%

Vegas (VEGAS) harga masa nyata ialah $0.167956. Sepanjang 24 jam yang lalu, VEGAS didagangkan antara $ 0.164563 rendah dan $ 0.186088 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VEGAS sepanjang masa ialah $ 1.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0090571.

Dari segi prestasi jangka pendek, VEGAS telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -9.42% dalam 24 jam dan -14.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vegas (VEGAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.67M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.67M Bekalan Peredaran 9.95M Jumlah Bekalan 9,952,114.71

Had Pasaran semasa Vegas ialah $ 1.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VEGAS ialah 9.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9952114.71. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.67M.