Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform.
Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants.
Vegas (VEGAS) Tokenomik & Analisis Harga
Tokenomik Vegas (VEGAS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Vegas (VEGAS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token VEGAS yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token VEGAS yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik VEGAS, terokai VEGAS harga langsung token!
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.