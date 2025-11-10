Veil Token Harga Hari Ini

Harga langsung Veil Token (VEIL) hari ini ialah $ 0.164639, dengan 9.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VEIL kepada USD penukaran adalah $ 0.164639 setiap VEIL.

Veil Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,286,497, dengan bekalan edaran sebanyak 68.58M VEIL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VEIL didagangkan antara $ 0.134977 (rendah) dan $ 0.16749 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.310953, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02251824.

Dalam prestasi jangka pendek, VEIL dipindahkan +0.28% dalam sejam terakhir dan +17.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Veil Token (VEIL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.29M$ 11.29M $ 11.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.17M$ 13.17M $ 13.17M Bekalan Peredaran 68.58M 68.58M 68.58M Jumlah Bekalan 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

Had Pasaran semasa Veil Token ialah $ 11.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VEIL ialah 68.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 79999999.93845622. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.17M.