Vela Token (VELA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00261167 24J Tinggi $ 0.00271278 Sepanjang Masa $ 7.67 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) -0.43% Perubahan Harga (7D) +4.69%

Vela Token (VELA) harga masa nyata ialah $0.00261703. Sepanjang 24 jam yang lalu, VELA didagangkan antara $ 0.00261167 rendah dan $ 0.00271278 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VELA sepanjang masa ialah $ 7.67, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VELA telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan +4.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vela Token (VELA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.00K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 91.60K Bekalan Peredaran 16.81M Jumlah Bekalan 35,000,000.0

Had Pasaran semasa Vela Token ialah $ 44.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VELA ialah 16.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 35000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 91.60K.