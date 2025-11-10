Velar Harga Hari Ini

Harga langsung Velar (VELAR) hari ini ialah $ 0.00062087, dengan 5.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VELAR kepada USD penukaran adalah $ 0.00062087 setiap VELAR.

Velar kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 219,953, dengan bekalan edaran sebanyak 354.26M VELAR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VELAR didagangkan antara $ 0.00057698 (rendah) dan $ 0.00062031 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.380312, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00050278.

Dalam prestasi jangka pendek, VELAR dipindahkan +0.44% dalam sejam terakhir dan -10.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Velar (VELAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 219.95K$ 219.95K $ 219.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 620.87K$ 620.87K $ 620.87K Bekalan Peredaran 354.26M 354.26M 354.26M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Velar ialah $ 219.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VELAR ialah 354.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 620.87K.