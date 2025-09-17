Apakah itu Velas (VLX)

"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Velas (VLX) Berapakah nilai Velas (VLX) hari ini? Harga langsung VLX dalam USD ialah 0.00133367 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VLX ke USD? $ 0.00133367 . Lihat Harga semasa VLX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Velas? Had pasaran untuk VLX ialah $ 3.67M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VLX? Bekalan edaran VLX ialah 2.75B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VLX? VLX mencapai harga ATH sebanyak 0.568966 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VLX? VLX melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan VLX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VLXialah -- USD . Adakah VLX akan naik lebih tinggi tahun ini? VLX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VLXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

