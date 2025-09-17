Velas Harga (VLX)
Velas (VLX) harga masa nyata ialah $0.00133367. Sepanjang 24 jam yang lalu, VLX didagangkan antara $ 0.00123606 rendah dan $ 0.00444708 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VLX sepanjang masa ialah $ 0.568966, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, VLX telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, -69.79% dalam 24 jam dan -69.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Velas ialah $ 3.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VLX ialah 2.75B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2753190848.968464. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.67M.
Pada hari ini, perubahan harga Velas kepada USD adalah $ -0.003082364154247956.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Velas kepada USD adalah $ +0.0001088329.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Velas kepada USD adalah $ -0.0004710999.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Velas kepada USD adalah $ -0.0005638765234964514.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.003082364154247956
|-69.79%
|30 Hari
|$ +0.0001088329
|+8.16%
|60 Hari
|$ -0.0004710999
|-35.32%
|90 Hari
|$ -0.0005638765234964514
|-29.71%
"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."
Memahami tokenomik Velas (VLX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
