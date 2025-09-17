VelasPad (VLXPAD) Maklumat Harga (USD)

VelasPad (VLXPAD) harga masa nyata ialah $0.00280111. Sepanjang 24 jam yang lalu, VLXPAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VLXPAD sepanjang masa ialah $ 1.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VLXPAD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -39.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VelasPad (VLXPAD) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa VelasPad ialah $ 1.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VLXPAD ialah 433.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 433050525.4184065. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.21M.