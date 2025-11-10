Tokenomik Velocis AI (VECAI)

Lihat cerapan utama tentang Velocis AI (VECAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:14:24 (UTC+8)
USD

Velocis AI (VECAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Velocis AI (VECAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.93K
$ 4.93K$ 4.93K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 851.00M
$ 851.00M$ 851.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Velocis AI (VECAI) Maklumat

Velocis AI is a next generation AI + Web3 ecosystem designed to bring intelligent, interactive, and practical AI agents into the blockchain world.

At its core, Velocis introduces virtual AI characters . not just for casual chat, but for real utility:

Veco helps developers with coding, smart contract debugging, and technical education.

Voxe focuses on crypto market analysis and sentiment tracking.

Velys guides users through Web3 culture, learning, and onboarding.

Each AI character is powered by a hybrid architecture (LLM + NLM), giving them accuracy, adaptability, and unique personalities. Users can interact in real time, save sessions as PDFs, and soon connect via wallet login to unlock premium, token powered features.

Laman Web Rasmi:
https://velocisai.io/
Kertas putih:
https://whitepaper.velocisai.io/

Tokenomik Velocis AI (VECAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Velocis AI (VECAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VECAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VECAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VECAI, terokai VECAI harga langsung token!

VECAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VECAI? Halaman ramalan harga VECAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

