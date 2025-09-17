Velvet AI (VELAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00599055$ 0.00599055 $ 0.00599055 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) +12.85% Perubahan Harga (7D) -7.97% Perubahan Harga (7D) -7.97%

Velvet AI (VELAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VELAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VELAI sepanjang masa ialah $ 0.00599055, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VELAI telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, +12.85% dalam 24 jam dan -7.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Velvet AI (VELAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 452.54K$ 452.54K $ 452.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 452.54K$ 452.54K $ 452.54K Bekalan Peredaran 1.11B 1.11B 1.11B Jumlah Bekalan 1,105,000,000.0 1,105,000,000.0 1,105,000,000.0

Had Pasaran semasa Velvet AI ialah $ 452.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VELAI ialah 1.11B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1105000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 452.54K.