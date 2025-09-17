Lagi Mengenai VELAI

Maklumat Harga VELAI

Laman Web Rasmi VELAI

Tokenomik VELAI

Ramalan Harga VELAI

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Velvet AI Logo

Velvet AI Harga (VELAI)

Tidak tersenarai

1 VELAI ke USD Harga Langsung:

$0.0004108
$0.0004108$0.0004108
+12.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Velvet AI (VELAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:21:11 (UTC+8)

Velvet AI (VELAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00599055
$ 0.00599055$ 0.00599055

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

+12.85%

-7.97%

-7.97%

Velvet AI (VELAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VELAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VELAI sepanjang masa ialah $ 0.00599055, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VELAI telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, +12.85% dalam 24 jam dan -7.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Velvet AI (VELAI) Maklumat Pasaran

$ 452.54K
$ 452.54K$ 452.54K

--
----

$ 452.54K
$ 452.54K$ 452.54K

1.11B
1.11B 1.11B

1,105,000,000.0
1,105,000,000.0 1,105,000,000.0

Had Pasaran semasa Velvet AI ialah $ 452.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VELAI ialah 1.11B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1105000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 452.54K.

Velvet AI (VELAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Velvet AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Velvet AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Velvet AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Velvet AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+12.85%
30 Hari$ 0+70.93%
60 Hari$ 0+49.18%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Velvet AI (VELAI)

Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics. The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Velvet AI (VELAI) Sumber

Laman Web Rasmi

Velvet AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Velvet AI (VELAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Velvet AI (VELAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Velvet AI.

Semak Velvet AI ramalan harga sekarang!

VELAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Velvet AI (VELAI)

Memahami tokenomik Velvet AI (VELAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VELAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Velvet AI (VELAI)

Berapakah nilai Velvet AI (VELAI) hari ini?
Harga langsung VELAI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VELAI ke USD?
Harga semasa VELAI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Velvet AI?
Had pasaran untuk VELAI ialah $ 452.54K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VELAI?
Bekalan edaran VELAI ialah 1.11B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VELAI?
VELAI mencapai harga ATH sebanyak 0.00599055 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VELAI?
VELAI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan VELAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VELAIialah -- USD.
Adakah VELAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
VELAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VELAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:21:11 (UTC+8)

Velvet AI (VELAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.